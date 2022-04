Mulher ateia fogo no marido após ele descobrir que era traído

(Foto:Reprodução) – Mulher ateou fogo no marido, de 49 anos, na tarde de domingo (10), em Tangará da Serra (239 km ao Médio-Norte de Cuiabá), após ele descobrir que estava sendo traído. Vítima teve 30% do corpo queimado. Polícia busca pela suspeita, que fugiu de casa.

De acordo com as informações, passava das 16h quando a vítima deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) com queimaduras pelo corpo. À equipe médica, ele informou que ‘alguém queria mata-lo’. (As informações são do Otmar de Oliveira).

A recepcionista ligou para a Polícia Militar, que foi atender a ocorrência no local. Chegando lá, descobriu que a vítima estava com 30% do corpo com queimaduras de 1º e 2º graus, que atingiram também o seu rosto.

Segundo ele, durante a tarde, ele entrou em discussão com a esposa ao descobrir que estava sendo traído por ela. Em determinado momento, ela pegou um vidro com álcool, jogou nele e depois ateou fogo.

Essa não é a primeira vez que ela tenta tirar a vida dele, conforme o relato, a mulher já teria desferido uma facada em seu peito. PM foi até a casa do casal, mas não encontrou a suspeita. Caso é investigado.

