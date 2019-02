Homem é preso com droga em Novo Progresso

Foi apreendido na noite deste sábado (12) , durante uma busca em conjunto com a Policia Civil e Militar , Marcelo Golveia com 161,7 gramas de substancia do tipo maconha. (Foto Divulgação Policia)

A droga estava com ele , segundo informou a Polícia Militar.

A prisão ocorreu por volta das 21 horas.

Marcelo foi preso em flagrante encaminhado para procedimentos na delegacia de policia civil de Novo Progresso, onde se encontra a disposição da justiça

A Prisão teve no comando da Guarnição do Sargento Cruz , Cb Derivaldo e J. Lima e Investigador Mauro da policia civil.



