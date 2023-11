Prefeito oficializa nome do Aeroporto de Novo Progresso

O aeroporto de Novo Progresso recebeu o reconhecimento oficial de seu nome, por meio de sanção – (Foto:Google)

Na última segunda-feira, 6 de novembro de 2023, o prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), sancionou alteração de artigo da lei nº 429/2014 e oficializou o nome do Aeroporto de Novo Progresso.

A lei foi sancionada pelo então Prefeito Osvaldo Romanholi, com erro no nome do destaque “”Art. 1º Fica denominado “AEROPORTO MUNICIPAL EURIPIDES FLORENTINO” o Aeroporto Municipal de Novo Progresso- Pá” , “foi alterada; “Art. 1º Fica denominado “AEROPORTO MUNICIPAL EURIDES FLORENTINO” o Aeroporto Municipal de Novo Progresso- Pá.

Veja Alteração e sanção

LEI Nº 697/2023 -“ALTERA A LEI Nº 429 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014, QUE DÁ DENOMINAÇÃO AO AEROPORTO MUNICIPAL”.

O Prefeito Municipal de Novo Progresso – PA, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Novo Progresso – PA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 429 de 27 de outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte alteração; “Art. 1º Fica denominado “AEROPORTO MUNICIPAL EURIDES FLORENTINO” o Aeroporto Municipal de Novo Progresso- Pá.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Novo Progresso/PA 06 de novembro de 2023.

Gelson Luiz Dill-Prefeito Municipal

EURIDES FLORENTINO – Segundo a pesquisa do Jornal Folha do Progresso, o Aeroporto ganhou este nome devido ser o pecuarista pioneiro na lavoura, primeiro a construir um secador para armazenar produtos e fez a doação da área para construir o Aeroporto em Novo Progresso, onde deixou filhos e netos.

