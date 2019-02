Marido põe fogo em residência após briga de casal em Novo Progresso

Uma discussão de casal quase terminou em morte na noite manhã deste domingo (13), em Novo Progresso.

Após flagra da esposa com amante , houve a briga, o marido colocou fogo na casa, que foi totalmente destruída pelo fogo no bairro Jardim Planalto.

Não houve vitimas.

(Foto WhatsApp) – Populares impediram que o fogos se alastrasse para casas da vizinhança, com baldes de água o fogo foi controlado. Por pouco não houve tragédia.

Em Novo Progresso não possui o Corpo de Bombeiros.

Conforme a informação , os vizinhos, assustados com o incêndio, conseguiram apagar as chamas no local.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...