Homem é preso em flagrante com 30 pacotes de maconha em Concórdia do Pará

A prisão ocorreu por volta das 18h no bairro Asa Branca. Com o suspeito, foram encontrados 30 porções de maconha.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de tráfico de drogas em Concórdia do Pará, nordeste do estado, nesta terça (11).

Homem é preso com 30 porções de maconha em Concórdia do Pará — Foto: Reprodução / Polícia Civil

