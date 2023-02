Direito de Resposta;”Ibram aciona Receita Federal para acabar com garimpo ilegal”, a OM DTVM tem a esclarecer o seguinte:

1. A OM DTVM não compactua com o garimpo ilegal e com a violação ao meio

ambiente, sejam na Amazônia ou em qualquer local do Brasil. A empresa segue

rigorosos critérios de prevenção estabelecidos pelo Conselho Monetário

Nacional (CMN), é autorizada pelo Banco Central (BACEN 27930), credenciada

na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associada na Associação Brasileira

de Câmbio (ABRACAM) e certificada na Americas Gold Manufacturers

Association (AMAGOLD), na ABS Quality Evaluations (ABS QE) com os selos ISO

45001, ISO 9001 e ISO 14001, na Amiga da Floresta com o selo Plante Árvore,

no Instituto Brasileiro de Florestas (IBF) e no Great Place to Work (GPTW). A

OM possui parte de seus colaboradores e parceiros certificados na ABRACAM:

ABT-1, ABT-2 e na ANBIMA: CPA-10 e CPA-20;

2. A OM DTVM não foi notificada de nenhuma investigação por parte da CVM,

contudo, caso assim o seja, tem total interesse em demonstrar a legalidade de

suas operações;

3. Importante destacar que o estudo do Instituto Escolhas é patrocinado pelo

IBRAM, associação que reúne as maiores mineradoras multinacionais do país,

inclusive aquela que deu causa ao desastre ambiental e social de Mariana e

Brumadinho, é totalmente genérico, inconclusivo e parcial.

4. Destaca-se ainda, que o conteúdo genérico e inconclusivo do estudo já está

sendo rebatido juridicamente, assim como o IBRAM e o Instituto Escolhas serão

interpelados criminalmente por caluniar e difamar em rede nacional a honra da

empresa OM DTVM, imputando-lhe fato criminoso sem qualquer prova;

5. Além disso, é imprescindível ressaltar que a OM DTVM trabalha com o ouro

ativo financeiro e negocia uma pequena parte do ouro produzido no Brasil,

este, que é extremamente fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e CVM,

recolhendo o IOF na sua aquisição. Já o restante da operação de ouro, ficam

com as multinacionais mineradoras que NÃO são fiscalizadas pelo Bacen e nem

pela CVM. Esse ouro é exportado sem recolhimento de tributo algum, portanto,

seria melhor para o país que todo ouro explorado no Brasil em sua primeira

aquisição deveria ser ativo financeiro e passar pelo crivo do Banco Central e

CVM, com isso, o estado teria controle e poderia garantir o recolhimento do

IOF antes da exportação. Somente no período citado pelo Instituto Escolhas, se

fosse recolhido o IOF do ouro explorado pelas mineradoras multinacionais, o

valor seria suficiente para cobrir os custos do país com a pandemia de COVID 19;

6. Portanto, essa investigação talvez seja o início do debate para transformar o

ouro de qualquer regime de exploração na primeira aquisição 100% em ativo

financeiro.

7. É o que tínhamos a esclarecer no momento.

São Paulo/SP 31/01/2023

OM DTVM