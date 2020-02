Sefa e Detran alertam sobre atraso do pagamento do IPVA e licenciamento do veículo

Com a mudança de placa para Mercosul, os países vizinhos terão acesso sobre a adimplência do proprietário do veículo (Foto:Arquivo Agência Pará)

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é obrigatório a proprietários de veículos terrestres, aéreos e aquáticos. No Pará, o tributo anual pode ser pago junto ou separado do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o seguro por Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre (DPVAT).

De acordo com Wellington Cardoso, coordenador do IPVA e fiscal de Receitas Estaduais da Sefa, “o Detran tem um sistema que se comunica com a Sefa, nossas placas eram em formato de estado e com a mudança até os países vizinhos terão acesso sobre a adimplência do proprietário do veículo. A placa única do Mercosul vem também para facilitar a nossa fiscalização, aumentando o controle e a própria segurança do cidadão”, acentuou o coordenador da Sefa.

Com o pagamento do IPVA, o proprietário pode emitir o CRLV, documento de porte obrigatório para circulação no país. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) disponibiliza uma ferramenta no site do Detran para que os motoristas possam verificar todas as informações sobre o licenciamento 2020. Entre os dados disponíveis está a tabela com o prazo para pagamento conforme os últimos dígitos das placas dos veículos.

Para facilitar o pagamento, a Sefa oportuniza a antecipação do imposto com possibilidade de desconto. “Nos últimos anos percebemos uma procura maior pelo pagamento antecipado, pelo desconto de até 15%. A consulta pode ser feita diretamente no site, sem ter necessidade de comparecimento presencial à Sefa”, recomendou Wellington.

Desde que ficou desempregado, há dois anos, Marcelo Cardoso foi dirigir para aplicativos de corrida para ajudar nas contas da casa. E uma das preocupações era não deixar o veículo com o selo atrasado, justamente porque precisa dele para trabalhar. “Todo início de ano eu pesquiso logo no site quanto está o meu selo. Calculo mais ou menos o licenciamento e na época de parcelar, já parcelo. Acho que assim fica mais fácil, principalmente para quem não tem uma renda fixa. Todos os dias separo um pouco do que arrecadei e não perco a data de pagamento. Além de todo o transtorno de ser parado em uma blitz e não ter o documento em dia, ainda correria o risco de não poder rodar. Problemas demais e que podem ser evitados”, ponderou Marcelo.

Alguns veículos são isentos do pagamento do imposto, como ônibus microônibus vans e veículos utilizados no transporte e no turismo local; embarcações pesqueiras ou de transporte de passageiros; veículos com adaptações para deficientes físicos; máquinas agrícolas e de terraplanagem; veículos de consulados e embaixadas; ambulâncias; e táxis.

“Os proprietários devem requisitar a isenção junto à Secretaria da Fazenda. Os portadores de doenças terminais e algumas outras exceções também. Mas, em suma, todos os proprietários de veículos deverão pagar tanto o IPVA quanto licenciamento e o seguro obrigatório DPVAT”, reforçou Henrique Barbosa, do Departamento de Veículos do Detran.

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...