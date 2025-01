Na pobreza, Nelson Rubens diz que depende do filho para viver

Apresentador Nelson Rubens nos tempos de TV Fama | Divulgação, Rede TV!

Entenda a situação do apresentador e suas declarações à Justiça.

Dinheiro não é eterno e devido à má administração financeira, gastos extravagantes e investimentos arriscados, muitos famosos já perderam tudo. Mesmo com uma enorme fortuna, algumas celebridades já chegaram a declarar falência.

É o caso do apresentador Nelson Rubens, da RedeTV!, que disse à Justiça passar por dificuldades financeiras e que “sobrevive com o auxílio do filho”, que lhe deposita R$ 3.500 por mês.

A declaração foi dada em meio ao processo no qual foram bloqueados R$ 3.689 de sua conta bancária em razão de uma dívida com um mecânico.

Ao solicitar o desbloqueio das contas, o comunicador, afirma que ele “não trabalha há anos” e que “a penhora dos valores põe em risco a sua subsistência”.

Na ação há ainda uma declaração de próprio punho, feita por Rubens, em maio de 2023, na qual ele afirma “ganhar muito pouco”.

Nelson Rubens, famoso pelo bordão “ok, ok ok”, foi jurado do programa Silvio Santos, no SBT e um dos apresentadores do TV Fama, da RedeTV!.

“E o pouco que ganho mal dá para suprir a alimentação, medicação e despesas gerais de um idoso”, afirmou o apresentador ao solicitar à Justiça.

Porém, a Justiça não aceitou a argumentação e o condenou a fazer o pagamento. O processo já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Como não pagou o valor da condenação, houve a determinação de bloqueio das contas.

Além da dívida com o mecânico, Nelson Rubens é alvo de várias ações de cobrança, abertas por uma instituição bancária, um condomínio e uma antiga funcionária.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/10:52:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...