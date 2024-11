Morre professor vítima de acidente de trânsito na BR-163, em Belterra (PA)

Professor Vianey, vítima fatal do acidente | Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, no quilômetro 83 da rodovia Cuiabá-Santarém (BR’163), no município de Belterra, oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira, 20, deixou uma pessoa morta e outra ferida.

Segundo testemunhas, o professor identificado por Vianey Afonso Pinheiro e um colega, que trafegavam na motocicleta, sofreram várias lesões no corpo.

O professor, de acordo com um amigo, sofreu uma lesão profunda na cabeça.

Vianey e o colega saíram da Comunidade de São Jorge, na BR-163, em Belterra, onde trabalha em uma escola, no Sistema de Organização Modular de Ensino (Some), com destino à Santarém.

O professor ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Belterra (HMB), de onde foi transferido para o Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM).

Porém, ainda na manhã desta quarta-feira, a coordenação do Some de Belterra confirmou a morte do educador.

Já o motorista da carreta, de acordo com testemunhas, fugiu do local do acidente.

A Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas abriu inquérito para investigar o caso.

NOTA DO SOME

A equipe do Modular Notícias solidária com a família do professor Vianey Afonso Pinheiro lança essa nota de pesar, pelo seu brusco falecimento, ocorrido hoje, 20/11/2024.

Em agosto de 2009, o biólogo e professor Vianey Afonso Costa Pinheiro, lotado na 6ª Unidade Regional de Educação, em Monte Alegre, pediu remoção para o Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME em Santarém. A solicitação foi aceita. Trabalhou um longo período no município.

Depois passou a atuar nas comunidades de Belterra.

NOTA DA PREFEITURA DE BELTERRA

É com profunda tristeza que a Gestão Municipal recebe a notícia do falecimento do Professor Vianei Afonso, Professor do Sistema Modular de Ensino (SOME) de Belterra.

O legado deixado por Vianey Afonso como educador será lembrado com carinho e gratidão por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele.

Que sua memória seja eternamente honrada e que seu exemplo de dedicação e paixão pelo ensino continue inspirando gerações futuras.

Que descanse em paz.

Fonte: Portal Santarém/ Manoel Cardoso Notícias ao Minuto Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/17:09:40

