Homem é morto durante cumprimento de mandado na zona rural de Primavera

(Foto:Reprodução) – Segundo a PM, Wilkson teria apontado uma arma e tentado disparar contra um policial

No começo da manhã desta quarta-feira (22), Wilkson da Silva Lins, de 28 anos, também conhecido como Tico, foi morto em uma ação da Polícia Militar em Primavera, no nordeste paraense. O homem teria apontado uma arma e tentado disparar contra um policial e, por isso, foi ferido e morto por um PM que alegou ter agido em legítima defesa.

Segundo o 11º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Capanema, agentes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram até a comunidade Cajuí, na zona rural de Primavera, para dar apoio à Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça contra Wilkson, que seria membro de uma organização criminosa.

Chegando ao local, os policiais militares e civis cercaram a casa e entraram no imóvel. Segundo um PM, quando estava dentro da residência, ele viu Tico correr com uma arma de fogo nas mãos, apontando a arma na direção do policial. O PM alega que ordenou que ele largasse a arma, mas Wilkson teria tentado disparar contra ele, e por isso, foi alvejado com dois tiros

Os próprios policiais levaram o homem ferido em uma viatura para a Unidade de Saúde Municipal de Primavera, onde ele chegou sem vida. Na casa onde a ação ocorreu, os policiais acharam uma arma de fabricação artesanal, calibre 38, utilizada pelo homem na abordagem que resultou em sua morte, além de uma porção de maconha. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na delegacia de Polícia Civil de Primavera.

