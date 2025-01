Homem é preso em flagrante por estelionato e introdução de cédulas falsas em circulação; em Novo Progresso (PA)

Foto: Divulgação/46°BPM| Por volta das 12:30h, desta quarta-feira 29 de janeiro de 2025, um homem foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato e introdução de papel-moeda falso em circulação. A ação foi realizada pela Polícia Militar de Novo Progresso, após uma denúncia feita pelo proprietário de um mercado, onde um indivíduo teria efetuado uma compra utilizando uma cédula falsa de R$ 200,00.

De acordo com as informações, por volta das 12h30, a Central da PM foi acionada e recebeu imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostravam o suspeito e o veículo utilizado por ele, uma caminhonete L-200 Triton prata, de placa PHB9E06. Com base nessas informações, os agentes iniciaram diligências na tentativa de localizar o suspeito.

Cerca de 40 minutos depois, às 13h10, a equipe conseguiu identificar e abordar o veículo, confirmando sua compatibilidade com as imagens obtidas. O condutor, identificado como Matheus S. S. foi revistado, e em sua posse foram encontrados R$ 1.600,00 em cédulas falsas, além de um simulacro de arma de fogo.

Ainda durante as investigações, foi constatado que o suspeito havia acabado de realizar outra compra em outra loja, onde repassou uma nova cédula falsa de R$ 200,00 ao comerciante. Diante das evidências e da comprovação da materialidade do crime, Matheus S. S. recebeu voz de prisão e foi algemado conforme a Súmula Vinculante 11 do STF, devido ao risco de fuga.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Ele poderá responder pelos crimes de estelionato e introdução de cédulas falsas em circulação, podendo ser enquadrado nos artigos correspondentes do Código Penal Brasileiro.

A Polícia reforça a importância de os comerciantes ficarem atentos a notas suspeitas e denunciarem imediatamente qualquer tentativa de fraude às autoridades.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações do 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/14:29:29

