Sefa apreende 20 toneladas de soja em Dom Eliseu

(Foto: Reprodução) – Carga avaliada em mais de R$ 177 mil, teve origem no município de Formosa (GO), e se destinava a Paragominas no sudeste paraense

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que atuam na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam 20 toneladas de sementes de soja, avaliadas em R$ 177.512,80, na terça-feira (28).

“Um veículo tipo carreta graneleira apresentou duas notas fiscais de soja e a fiscalização decidiu aprofundar a análise, solicitando as notas de compras. O contribuinte primeiro apresentou uma nota fiscal do mês de outubro de 2024 que em nada representava a mercadoria. Depois enviou as notas fiscais de compra, porém foram identificadas divergências. Na análise das notas de compras, com origem em Formosa-GO e destino a Paragominas-PA, foi observado que as mesmas haviam sido emitidas em 06/12/2024 e que não havia registros em nenhuma unidade de fronteira do Estado’’, contou o coordenador da unidade Sefa, Gustavo Bozola.

A mercadoria ficou retida e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 29.822,14 correspondente ao imposto e multa pela inflação tributária.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/15:25:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...