Homem é preso em flagrante por maus-tratos contra a própria mãe de 83 anos, em Belém

Idosa era deixada pelo filho em ambiente insalubre — Foto: Ascom/PC

Segundo a polícia, vítima foi encontrada em situação precária em sua residência, extremamente insalubre, sem aparente qualquer higiene.

Uma idosa de 83 anos, moradora do bairro Curió-Utinga, foi resgatada nesta quinta-feira (11), por policiais civis da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID). O filho foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz. A denúncia foi feita através do Disque-Denúncia, canal importante que ajuda nas investigações realizadas pelas equipes da Polícia Civil, como destaca o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

“A denúncia é a primeira e mais crucial etapa no combate à violência contra os idosos. Sem ela, muitos abusos permanecem ocultos e sem resposta. A Polícia Civil reafirma o seu papel de proteção à pessoa idosa e faz um apelo à população para que denuncie os abusos que venha a ter conhecimento”, disse o titular da PCPA.

Segundo a delegada Vanessa Macedo, diretora da DPID, durante a apuração de denúncia sobre os crimes de maus-tratos, agressão física e verbal cometida, a idosa foi encontrada em situação precária em sua residência, extremamente insalubre, sem aparente qualquer higiene.

“No local foi confirmado o acúmulo de lixo e odor forte que atrai bichos. A equipe de investigadores conversou com vizinhos e estes confirmaram o teor da denúncia, afirmando que o filho da idosa some por dias e a deixa sem alimentação alguma”, contou.

Em conversa com os policiais, a idosa confirmou que o filho a agride, que seria usuário de entorpecentes e faria uso de bebida alcoólica diariamente. Diante dos fatos, a vítima foi resgatada e encaminhada a um abrigo.

O homem foi conduzido à Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID), no Umarizal, para os procedimentos cabíveis e já foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/2024/09:36:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...