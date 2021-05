Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em Novo Progresso, no PA

O acusado e a arma usada no crime. (Foto: Grupo Reservado do Plantão 24horas News.) – Um homem, conhecido por Rafael, foi preso em flagrante, no último domingo (17), por volta das 17h30, por tentativa de homicídio no Bairro Rui Pires de Lima, em Novo Progresso, no Pará. De acordo com a polícia, ele usou uma faca para cometer o crime.

Posteriormente, a vítima do esfaqueamento pediu socorro para a Central da Polícia Militar. Desse modo, a guarnição foi acionada, e, chegando ao local, ela já havia sido socorrida por populares. Após isso, os policiais se deslocaram para a localidade do ocorrido, na qual pessoas deram as características do acusado e informaram onde ele teria escondido a faca, que foi localizada.

Em seguida, foram feitas diligências na tentativa de capturar o infrator, que foi localizado na Rua Guarany. Ele confessou que esfaqueou a vítima por vingança. Informações do hospital dão conta de que a vítima encontra-se com uma perfuração de faca na altura do pescoço e passa por cirurgia, correndo risco de morte.

O homem e o material usado no crime foram apresentados na Delegacia de Polícia de Novo Progresso, para os procedimentos legais cabíveis.

