Homem é preso em hotel por violência doméstica em Novo Progresso

A mulher foi encontrada com lesões e forte dor na cabeça O agressor, foi preso em flagrante.

Homem é preso em flagrante, nesta quarta-feira (08), pelo crime de violência contra a mulher, em Novo Progresso.

De acordo com a Polícia Militar recebeu via central de rádio na tarde desta quarta-feira 07 de julho de 2021, que no hotel da Dona Maria na rua XV de Novembro no bairro Santa Luzia um homem estava agredindo sua companheira. A guarnição da PM seguiu até local e flagrou o nacional Eduardo de Souza Silva, segurando nos braços de sua companheira M>F>S>B>, a polícia se aproximou e pediu para que ele à soltasse, não obedeceu a ordem policial e foi mobilizado e recebeu voz de prisão. O acusado acabou sendo ferido e foi encaminhado para hospital para atendimento médico.

O agressor, foi preso em flagrante, esta disposição da justiça.

Denúncias de violência contra mulher podem ser feitas pelo telefone 180.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...