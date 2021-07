Reforço na segurança das casas penais tem início com a operação ‘Verão Seguro

A ação segue até o final de julho e visa combater o crime organizado na cidade do nordeste paraense – (Foto:Arquivo Agência Pará)

Um reforço na segurança das casas penais teve início, na quarta-feira (7), com a operação “Verão Seguro”, em Salinópolis, no nordeste paraense. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e é destinada ao combate ao crime organizado na região. Pelo menos 30 servidores foram mobilizados para integrar a força-tarefa, que segue até o final de julho, sob coordenação do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), Diretoria de Administração Penitenciária (DAP), Assessoria de Segurança Institucional (ASI) e Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime).

Uma revista de celas no Centro de Recuperação Regional de Salinas (CRRSal) deu início às atividades. Nenhum objeto ilícito foi encontrado. Ações semelhantes em todas as unidades situadas nos balneários também continuam durante o período do veraneio. Abordagem e fiscalização dos custodiados com monitoramento eletrônico no município também estão inclusas entre as atividades neste período.

Também foi iniciada a notificação para o recadastramento biométrico de familiares dos custodiados, com o auxílio de policiais penais da Cime. As notificações são entregues nas residências dos familiares, que devem comparecer ao Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde foi montada uma base da Seap para o recadastramento. São 500 visitantes cadastrados, todos moradores de Salinópolis. A medida, que abrange custodiados de Salinas e outros municípios, beneficia os familiares, que podem, ao longo do mês, realizar o cadastro biométrico em um local com melhor acesso, no centro da sede municipal.

A operação tem como principais objetivos a manutenção de protocolos de segurança e a garantia que os procedimentos estão sendo cumpridos, para tranquilidade de moradores e visitantes do município. A ação mantém ainda o controle da população carcerária, assegurando a estabilidade e a segurança nas unidades penitenciárias.

Para o titular da Seap, Jarbas Vasconcelos, as operações fortalecem as políticas de segurança implementadas pela Secretaria, que em conjunto com a coleta biométrica exercem o direito garantido por lei e diminuem possibilidades de fraude. “Fiscalizar e monitorar as pessoas privadas de liberdade sob monitoramento eletrônico são ações efetivas para o combate da criminalidade e garantia da segurança pública”, declarou.

A Operação Verão Seguro ocorre paralelamente ao cumprimento de mandado de prisão, durante a “Operação Protection”, realizada pela Polícia Civil com apoio da Seap, que resultou na prisão de um acusado de crime cibernético, vinculado à organização criminosa que vem ameaçando autoridades do Governo do Pará.

