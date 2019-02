Homem é preso em ônibus em Guarantã do Norte com droga que seria levada para Cachoeira da Serra, no estado do Pará.

Durante a abordagem, o suspeito identificado como Lindomar tentou se desfazer da droga, escondendo atrás do bebedor. Buscas foram realizadas no interior do ônibus, onde foi encontrada a droga.

Um homem foi preso na noite deste domingo (22/10), após ser flagrado com uma grande quantia de cocaína, escondido em um ônibus que foi abordado pela Polícia Civil, há 15km de Guarantã do Norte.

Os policiais fizeram a abordagem do ônibus de viagem, que fazia a linha do município de Guarantã do Norte a Cachoeira da Serra, no estado do Pará.

Durante a abordagem, o suspeito identificado como Lindomar tentou se desfazer da droga, escondendo atrás do bebedor. Buscas foram realizadas no interior do ônibus, onde foi encontrada a droga.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado à delegacia de polícia civil, para as providências necessárias.

Fonte: Olhar Cidade (Informações: O Território)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...