Ufopa divulga resultado preliminar da habilitação do Forma Pará para agronomia e engenharia sanitária

Dentro do programa Forma Pará, o Processo Seletivo Especial oferta vagas nos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, no polo Novo Progresso; e no de Agronomia, no polo Rurópolis.

Aos candidatos com habilitação deferida será criado vínculo institucional e atribuído um número de matrícula, que será divulgado posteriormente no site da instituição.

A Universidade Federal do Oeste do Pará divulgou na terça-feira (24) o resultado preliminar das análises dos documentos apresentados pelos candidatos classificados na primeira convocação do Processo Seletivo Especial 2020, edital nº 23/2020-Ufopa, de 08 de setembro de 2020.

Os candidatos que por algum motivo pretendem entrar com recurso têm apenas esta quarta (25) e quinta (26) para fazê-lo em cada polo, de acordo com as orientações constantes no edital do resultado.

O candidato que não recorrer dentro do prazo estabelecido, ou que tiver seu recurso indeferido, perderá o direito à vaga.

Confira aqui o resultado preliminar do Forma Pará.

25/08/2021 09h37

