Homem é preso por ameaçar a ex, que gravou intimidações em Novo Progresso: ‘Tira Roupa senão te mato porra”

Ela já tinha registrado agressões anteriores na polícia e tinha conseguido medidas protetivas na Justiça, mas Edilson Maike da Silva Barbosa, descumpriu,e acabou preso após a ex-mulher gravar ameaças de estupro.

A vítima tornou a pedir ajuda, entregou para polícia o áudio das ameaças.

Em um dos registros, Edilson ameaça: “Tá entendendo né, …..agora tira a roupa…………… (vítima- eu não quero), eu não estou pedindo estou mandando,tira a porá da roupa se não ti mato porra”

A ex que é moradora do Bairro Nego do Bento, em Novo Progresso, entregou todo esse material ao Delegado Dr Francisco Adailson Cassimiro de Sousa, que obteve na Justiça um mandado de prisão contra o agressor.

A vitima que teve seu nome preservado, compareceu a delegacia no dia 24 de dezembro de 2024, alegando que já tinha uma medida protetiva contra seu ex companheiro Edilson Maike da Silva Barbosa, e registrou mais uma vez um Boletim de Ocorrência (BO) por descumprimento de medida protetiva, bem com tentativa de estupro. O Delegado que atendeu a ocorrência, Francisco Adailson Cassimiro de Sousa, de imediato representou ao Juiz da Comarca pela Decretação da prisão preventiva do investigado, ato contínuo o juiz decretou a prisão, sendo o investigado preso no dia seguinte( 25/12/2024). A vítima conseguiu gravar um áudio onde o investigado obriga a ex -companheira a ter relação sexual com ele. O agressor foi submetido a audiência de custódia e continua preso, por decisão da justiça…

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por Jornal Folha do Progresso em 27/12/2024/06:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...