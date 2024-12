Ufopa é a universidade mais sustentável do Norte no ranking GreenMetric 2024

Imagem área da unidade Tapajós da Ufopa, Campus Santarém, 2024. – (Foto: Sinfra)

O título foi conquistado pelo quinto ano consecutivo.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o título de universidade mais sustentável da região Norte do Brasil na classificação do GreenMetric 2024. A Ufopa subiu seis posições em relação ao ano anterior, alcançando, além do primeiro lugar na região Norte, a 25ª colocação entre as universidades brasileiras; a nível global, subiu 78 posições, alcançando a 725ª posição no ranking mundial.

“Esse avanço reafirma nosso compromisso com práticas ambientais sustentáveis que impactam diretamente nossa região e o mundo. Esse reconhecimento é resultado do esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica, que tem se empenhado em transformar a Ufopa em um exemplo de sustentabilidade. Continuaremos a investir em novas iniciativas e a fortalecer nosso papel na formação de profissionais comprometidos com um futuro mais verde e sustentável”, afirmou a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier.

A Ufopa destacou-se em critérios como energia, mudanças climáticas e gestão de resíduos, evidenciando sua dedicação ao desenvolvimento de uma universidade multicampi mais sustentável. Porém, a maior pontuação alcançada está no critério educação e pesquisa (1475), com a segunda maior pontuação no quesito ambiente e infraestrutura. No total, a Ufopa alcançou 5.910 pontos.

O superintendente de Infraestrutura (Sinfra) da Ufopa, Vítor Viana, também celebrou o reconhecimento mundial. Ele destacou a importância do resultado: “Subir seis posições no ranking e ver a Ufopa à frente de universidades de capitais do Sul e Sudeste do Brasil e até de instituições europeias é motivo de grande orgulho. Este feito reflete nosso compromisso com a sustentabilidade, especialmente por estarmos localizados no coração da Amazônia. Nossas ações têm alcançado todos os campi da Universidade, e a participação ativa de servidores e alunos tem sido fundamental para o avanço dos nossos indicadores”.

Viana detalhou os avanços da Ufopa em comparação aos anos anteriores: em relação à infraestrutura houve, segundo ele, investimento significativo em sustentabilidade e acessibilidade; ampliação do sistema de videomonitoramento e segurança; implementação de uma plataforma para o gerenciamento de demandas de infraestrutura e a melhoria na gestão de espaços.

No que se refere ao indicador de energia e mudanças climáticas, houve expansão da produção de energia fotovoltaica; instalação de sistemas de gerenciamento das usinas fotovoltaicas; uso de sensores de presença para reduzir o desperdício de energia; substituição de centrais de ar-condicionado antigas por modelos mais modernos e eficientes; utilização de lâmpadas mais econômicas. Também forma realizadas campanhas de educação ambiental. Quanto ao item educação, ressalta-se a ampliação do número de cursos e disciplinas relacionados à sustentabilidade; investimento em pesquisas voltadas para a sustentabilidade; publicações acadêmicas relevantes na área; participação em programas universitários com colaborações internacionais; e apoio ao desenvolvimento de startups relacionadas à sustentabilidade.

O que é o índice? – O UI GreenMetric World University Ranking é um ranking sobre campus verde e sustentabilidade ambiental iniciado pela Universidade da Indonésia em 2010. O UI GreenMetric World University Ranking determina, por meio de 39 indicadores em seis critérios, as classificações por compromisso e iniciativas ambientais das universidades sediadas em vários locais do planeta.

O GreenMetric avalia anualmente instituições de ensino superior ao redor do mundo com base em indicadores como infraestrutura, energia, água, transporte e educação. “Desde sua primeira participação, a Ufopa tem investido em iniciativas que reforçam seu compromisso com a sustentabilidade e a melhoria constante de suas práticas ambientais”, concluiu Viana.

Fonte:Lenne Santos – Ascom/Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2024/06:03:18

