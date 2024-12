Adolescente de 15 anos desaparece ao sair de casa em Marabá | PA

Foto: Reprodução/Redes Sociais | A família e as autoridades locais estão em busca de informações que possam ajudar a localizar a jovem.

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – A adolescente Jhessika Latifa Castro da Silva, de 15 anos, desapareceu na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 4h, ao sair de sua residência localizada no Chacreamento das Palmeiras, no Núcleo São Félix, em Marabá.

As circunstâncias do desaparecimento de Jhessika ainda são desconhecidas. A família e as autoridades locais estão em busca de informações que possam ajudar a localizar a jovem.

Qualquer informação que possa auxiliar nas buscas deve ser repassada ao Centro de Segurança Integrada através do número (94) 3312-3350. O contato pode ser feito de forma anônima, garantindo o sigilo das informações fornecidas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2024/07:23:58

