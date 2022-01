A Prefeitura Municipal de Novo Progresso (PMNP), através da Fadesp , torna público e a Fadesp divulga resultado definitivo do Processo Simplificado da Prefeitura de Novo Progresso.

O Resultado definitivo referente o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/PMNP/2021, objetivando a realização do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas na esfera municipal para os cargos temporários de Nível Fundamental (incompleto e completo), Médio e Superior.

Vagas Imediatas: 731

Acesse abaixo os resultados definitivos

Resultado Definitivo do Nível Fundamental

Resultado Definitivo do Nível Médio

Resultado Definitivo do Nível Superior

Acesse abaixo os resultados Preliminares

Resultado Preliminar do Nível Fundamental

Resultado Preliminar do Nível Médio

Resultado Preliminar do Nível Superior

Outras demandas

Candidatos que concorrem na condição de Pessoa com Deficiência

Demanda

Resultado da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição para PcD

Tabela de Cargos – Retificado

Anexação de Documentos para Análise Curricular – Retificado

Edital 01 – Retificado

Reclamação

Qualquer reclamação de candidatos deverá ser feita diretamente a FADESP por meio de e-mail (concursos@fadesp.org.br). Todos os candidatos com duas inscrições, no resultado definitivo, ficaram com apenas uma inscrição, sendo a outra excluída conforme subitem 3.18 do edital.