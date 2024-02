Homem é preso por aprisionar ex em cárcere privado no Pará

Após ser preso em flagrante, o suspeito foi conduzido à sede policial para os procedimentos cabíveis. | Foto: Reprodução / PC-PA

O agressor teria obrigado a ex-namorada a subir na garupa de sua motocicleta e seguir com ele até uma residência onde ficou impedida de sair, deixando familiares sem notícias.

A violência doméstica é um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade e escolaridade. Todos os dias, somos impactados por notícias de mulheres que foram agredidas ou assassinadas por seus maridos, namorados, parceiros ou ex-companheiros. Na maioria desses casos, elas já vinham sofrendo diversos tipos de violência há algum tempo, mas a situação só chega ao conhecimento das autoridades quando as agressões crescem a ponto de culminar até circunstâncias gravíssimas, como o feminicídio.

Quem é vítima de violência doméstica passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria proteção e a de seus filhos. Muitas vezes, as mulheres ficam ao lado dos agressores por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, sempre esperando que as agressões acabem, nunca para manter a violência contra si mesma.

No Pará, um caso desses foi coibido pela Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia de Cametá. Um homem foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado no contexto da Lei Maria da Penha, nesta segunda-feira (26), o município de Cametá, no nordeste paraense.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, após encontrar a ex-namorada, obrigou-a a subir na garupa de sua motocicleta e seguir com ele. Segundo a mãe da vítima, o acusado fez ameaças contra ela, além parecer alcoolizado. A partir deste momento, a mulher não teve mais notícias da filha.

Com o apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), a equipe localizou o agressor e a vítima na estrada da Vacaria. Na ocasião, a mulher confirmou ter sido mantida na residência contra a sua vontade.

Após ser preso em flagrante, o suspeito foi conduzido à sede policial para os procedimentos cabíveis.

Vale lembrar que, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima Disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/16:17:23

