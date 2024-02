Família de adolescente desaparecida em Mosqueiro pede ajuda

Emilly Cristina Ferreira Madalena saiu de casa na sexta-feira (23) à noite e não foi mais vista |Foto: Divulgação

Emilly Cristina Ferreira Madalena, de 16 anos, desapareceu na última sexta-feira (23) e a família faz apelo na tentativa de encontrá-la.

De acordo com um levantamento inédito divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui uma média de 183 desaparecimentos de pessoas por dia. E quase 30% deste número são de pessoas com idades entre 12 e 17 anos.

Em Belém, uma família moradora do distrito de Mosqueiro está passando por esta triste e desesperadora situação. A jovem Emilly Cristina Ferreira Madalena, de 16 anos, desapareceu na noite da última sexta-feira (23) e, até então, não retornou para casa.

De acordo com a mãe de Emilly, Milene Ferreira, a adolescente não costuma sair de casa sem avisar ou sem pedir a companhia do irmão mais velho. No dia do desaparecimento, por volta das 19h, ela se arrumou e deixou a residência sem falar para aonde ia. A mãe da jovem estranhou, mas supôs que Emilly fosse até a casa da avó paterna, que fica na mesma rua onde mora.

Depois de algum tempo, Milene perguntou ao cunhado se Emilly estava na casa da avó paterna e descobriu que ela não tinha ido para o local. Então, por conta própria, ela e o irmão começaram a procurar pela adolescente, mas não a encontraram.

Ao voltarem para casa, decidiram investigar o quarto de Emilly para procurar pistas sobre para onde ela teria ido. Foi quando descobriram que ela arrumou uma mochila com parte de suas roupas, peças íntimas e um calçado e levou consigo estes pertences quando saiu da residência.

MOBILIZAÇÃO

Os familiares da adolescente mobilizaram uma grande corrente de divulgação em grupos de WhatsApp e nas redes sociais para tentar localizar o paradeiro de Emilly. No entanto, até o momento, não conseguiram nenhuma pista real de onde e com quem ela possa estar, apenas dois trotes que serviram para dar falsas esperanças para a família.

O caso de desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil do Pará, que apoia as buscas pela adolescente. Qualquer informação sobre o paradeiro de Emilly pode ser comunicada por meio do número (91) 99916-4862.

