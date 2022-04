Vereadora de Santarém pode perder mandato

(Foto:Reprodução) – A Justiça Eleitoral deve receber esta semana uma ação do Partido Verde – PV, requerendo o mandato da vereadora Adriana Almeida, que mudou de partido no final do mês passado para concorrer à uma vaga para deputado estadual. O presidente do partido, Valdir Mathias Jr., confirmou no domingo (24) essa intenção.

Adriana se filiou ao novo partido, União Brasil (UB), antes do prazo previsto para mudar de agremiação sem perder o mandato por infidelidade partidária.

A chamada janela partidária só pode ser usada por parlamentares nos últimos seis meses de mandato, que no caso dela seria a partir de janeiro de 2024.

André do Raio-x (Foto: Câmara Municipal de Santarém)

A vereadora já havia protocolado ação na Justiça prevendo essa atitude, alegando que sua saída se deve a perseguição política dos dirigentes do PV, mas não conseguiu a liminar solicitada para impedir uma cassação de seu mandato.

Com a ação do PV, é grande a chance do partido reaver o mandato para o suplente de Adriana, o ex-vereador André do Raio-x.

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/09:08:33

