(Foto:Reprodução) – Homem é preso por estuprar vizinha no bairro do Curió-Utinga.

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará foram acionados via CIOP após denúncias anônimas.

A violência contra a mulher cresceu no Brasil em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que registrou um estupro a cada seis minutos no ano passado, contabilizando 83.988 vítimas, fora os casos não registrados.

Em Belém, a realidade de muitas mulheres é viver em constante alerta. Jean Carlos Pacheco Tavares, de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de estupro contra uma mulher de 27 anos, no bairro do Curió-Utinga. A vítima seria vizinha e conhecida do homem.

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará foram acionados via Ciop (Centro Integrado de Operações) após denúncias anônimas indicarem que Jean teria cometido o crime contra a vítima. O homem foi preso em flagrante em sua própria residência.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia do Marco, localizada na avenida Almirante Barroso, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. Após os procedimentos iniciais, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher (DEAM), na travessa Mauriti. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que o crime foi cometido.

Segundo o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, se condenado, o suspeito pode receber pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de prisão.

