Anitta cancela participação no show de Alok em Belém | PA

Foto: Reprodução | Pronunciamento da cantora surpreendeu os fãs, que já aguardavam por ela para apresentação de sábado (23), no estacionamento do Mangueirão.

A cantora Anitta se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), para anunciar que não virá a Belém a fim de participar, neste sábado (23), do show Aurea Amazônia, capitaneado pelo DJ goiano Alok e com artistas regionais. Ainda no começo desta semana, foi anunciada a vinda de Anitta para esse evento que vai marcar a abertura da contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, em Belém.

“E aí, gente? Vim aqui falar uma coisa, galera. Sei que tá muita gente especulando aí que eu vou estar aí em Belém com o Alok, mas não vai ser possível. Eu queria muito, gente. Até tentei um pouco, mas a minha agenda vai ficar muito apertada, porque eu preciso começar no dia seguinte às 5h30. Então, eu não vou conseguir estar presente, por causa da distância. Eu queria muito, muito, muito”, afirma a artista.

Anitta diz que havia fechado um compromisso bem antes de Belém e, por isso, não vai poder estar na capital paraense. Ela ainda diz aos fãs que espera que todos estejam gostando da música que gravou com Alok, afirmando ser uma das favoritas que gravou ultimamente. Anitta disse que espera ter oportunidade de se apresentar em Belém em breve.

Fonte: O Liberal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/13:57:58

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

