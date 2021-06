Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado por câmeras de segurança em Santarém

(Foto:Reprodução) – O caso foi registrado por itens de monitoramento pertencente à Companhia Docas do Pará (CDP) e ocorreu em uma área nas proximidades do campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

A Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos que foi flagrado por câmeras de segurança abusando de duas crianças dentro de um veículo em Santarém, no oeste paraense.

O caso foi registrado graças ao grande alcance dos itens de monitoramento pertencente à Companhia Docas do Pará (CDP) e ocorreu em uma área nas proximidades do campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). As vítimas, meninos de oito e 10 anos, são primos do abusador. As informações são do G1 Santarém.

O acusado foi preso na noite de segunda-feira (21) e encaminhado na manhã de terça-feira (22) à Central de Triagem Masculina do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele será autuado pelos crimes de abuso de vulnerável e corrupção de menores.

Responsável pelo caso, o delegado Herbert Farias explica que a Polícia Civil foi acionada por volta das 20h40 para atender a ocorrência. “A guarda portuária nos apresentou um indivíduo, assim como as imagens das câmeras externas de vigilância da CDP, que têm alcance de 5 mil metros. O homem estava dentro de um veículo com duas crianças de 8 e 10 anos. Elas estavam praticando sexo oral no adulto. Por essa razão, o adulto foi apresentado por estupro de vulnerável”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o Conselho Tutelar foi chamado até a 16ª Seccional de Polícia Civil para acompanhar os relatos das crianças, que confirmaram que os abusos já ocorrem há anos, já que o abusador é uma pessoa de confiança da família, segundo apontaram as investigações iniciais. Os abusos ocorriam em troca de brinquedos e já eram encarados com naturalidade pelas vítimas.

“Nós chamamos o Conselho Tutelar para subsidiar o procedimento policial. E para nossa surpresa, as crianças relataram que desde os 5 anos eram abusadas pelo primo. Solicitamos o exame sexológico forense, coleta de esperma no veículo, que está apreendido e será levado ao CPC para verificação de resíduos de esperma no veículo”, detalhou Farias.

