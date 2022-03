Homem morre após ter membros decepados e cabeça amassada em acidente, em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstância do acidente.

A Polícia Militar, informou de imediato a Polícia Civil, e foram orientados através do delegado Ariosnaldo, a fazer registros fotográficos e aguardar a chegada da perícia para a remoção do corpo.

No local, foi possível ver “rastros” da violência do acidente. A vítima teve parte de uma das pernas e pé arrancados, além da cabeça amassada.

Segundo informações preliminares, o motociclista identificado como Suedson Silva Barroso foi atingindo por um caminhão azul Mercedes tipo “fuscão”. De acordo com populares, o motorista do caminhão fugiu. (Com informações Plantão 24h News)

(Foto:Reprodução) – Uma guarnição da Polícia Militar de Rurópolis foi informada de um acidente com vítima fatal no início da noite de domingo (13), na BR 230, quilômetro 85, município de Rurópolis.

