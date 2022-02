Homem é preso por feminicídio após atear fogo na mulher no Pará

) – Vítima ficou mais de 10 dias internada. Ela estava grávida e bebê também morreu.

Um homem de 30 anos foi preso após se apresentar nesta segunda-feira (31) à polícia em Cametá, na região do Baixo Tocantins, nordeste do Pará. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por feminicídio. As informações são do g1 Pará e TV Liberal

A vítima, Isabelly Letícia Monteiro, morreu na sexta-feira (28) após dias 10 internada em um hospital na região metropolitana de Belém. Ela estava grávida e o bebê também morreu.

Segundo a polícia, a suspeita é que o homem tenha jogado gasolina na companheira e depois, ateado fogo nela, na localidade de Vila do Carmo.

Ela foi internada em Ananindeua no dia 17 de janeiro, mas não resistiu. Não foi detalhado pelas autoridades de quantos meses ela estava grávida, nem detalhes sobre a investigação.

“Após todos os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e está a disposição da justiça”, informou a Polícia Civil, que não informou o que ele disse em depoimento.

