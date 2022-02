Homem mata o próprio cunhado com tiro de espingarda no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – No início da tarde deste sábado (29), William de Aquino Silva (foto), foi morto com um tiro de espingarda, disparado pelo cunhado, identificado como Edmilson Vieira Borba, na invasão Daniel Berg, na cidade de Tailândia, região nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o motivo da execução da vítima ocorreu por causa do barulho causado por uma motocicleta que o rapaz consertava. Edmilson Borba estava se queixando de dor na cabeça e havia reclamado do barulho. O suspeito não teve o pedido de silêncio atendido, pegou a arma e desferiu um tiro “nos peitos” de William Silva.

A execução de William ocorreu na frente de sua esposa, irmã do assassino. Depois de matar o cunhado, o indivíduo desapareceu de Tailândia. A espingarda utilizada no crime foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. (Com informações Portal Debate Carajás, com Portal Tailândia)

