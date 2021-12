Comerciante faz lista dos “caloteiros 2021” e viraliza

O homem pendurou na grade do estabelecimento um aviso e, em seguida, a lista de quem não quitou suas dívidas com ele em 2021 (Foto:| Reprodução)

O comerciante recebeu parte da dívida, mas ainda faltaram alguns devedores

Com certeza você já ouviu o ditado: “devo, não nego. Pago quando puder”. Pois é, mas parece que o dono de um comércio perdeu a paciência com aqueles não “puderam” acertas suas dívidas neste ano que vai chegando ao fim.

O comerciante viralizou nos últimos dias ao fazer uma lista dos devedores do ano. Segundo o informe, a relação dos “caloteiros 2021” saíria no dia 10 de dezembro e não é que saiu mesmo? A lista foi pendurada na grade do estabelecimento, Adega do Márcio Sorocaba, com o nome de 4 pessoas.

De acordo com o “resultado”, o valor total dos calotes ultrapassa os R$ 2,3 mil. Depois do aviso, o dono do comércio diz que recebeu grande parte da dívida, cerca de R$ 2,1 mil, mas ainda faltaram alguns, que foram expostos convidados a retirar o “prêmio” (não sabemos ainda qual).

Fonte:DOL

