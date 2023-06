Homem é preso por manter irmã com deficiência em cárcere privado no Pará.

A vítima era mantida nua, em quarto insalubre. Ela foi libertada e encaminhada pelo CREAS à casa de familiares. (Divulgação / Polícia Civil)

Crime e prisão aconteceram em Novo Repartimento, no sul do Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na terça-feira, 27, no município de Novo Repartimento, no sul do Pará, suspeito de cárcere privado. Segundo a Polícia Civil do Pará (PC), responsável pela prisão, a vítima seria irmã do homem e seria Pessoa com Deficiência (PcD).

A prisão foi realizada após funcionários do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) do município de Novo Repartimento comparecerem até a unidade policial, na manhã de terça-feira, para comunicar que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado elo próprio irmão.

Os policiais foram até o local e constataram que a vítima, que é uma pessoa com deficiência, foi encontrada aos gritos em uma sala fechada. A porta da residência precisou ser arrombada. A mulher estava trancada sozinha dentro de um quarto, de forma completamente insalubre, despida, sem entrada de ar, só com uma pequena abertura para passar alimentos, sem cama ou rede para deitar, com o chão completamente sujo.

A vítima foi libertada e encaminhada pelo Creas à casa de familiares. Os agentes civis esperaram pelo suspeito até que ele surgisse e conseguiram prendê-lo em flagrante. Encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/15:55:27

