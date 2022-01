Homem é preso por matar, esquartejar e colocar restos mortais da esposa em mala

As partes do corpo da mulher de Assuero Severo Santos foram jogadas em suas áreas de mata na capital paulista – (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Assuero Severo dos Santos foi preso, na última segunda-feira (3), por matar e esquartejar a própria esposa, no dia de Natal, em São Paulo. A filha do casal, de apenas quatro anos, teria presenciado toda a cena do crime, que foi motivado por ciúmes. As informações são do IG.

De acordo com a polícia, o homem a matou após uma discussão. Em seguida, cortou o corpo da vítima em partes e guardou dentro de uma mala. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado caminha pela rua segurando uma bagagem, onde estariam os restos mortais da moça.

Para despistar a família da vítima, Assuero mentiu dizendo que ela havia fugido com um amante. Ele também teria dito que realizou uma queixa na polícia para denunciar o desaparecimento da mulher, o que segundo os agentes, não ocorreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as partes do corpo da vítima foram jogadas em áreas de mata na capital paulista, nas avenidas Calin Eied e Dr. Luís Ayres. O homem foi até a delegacia com o advogado e confessou todo o crime. O caso segue sendo investigado.

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2022/07:10:45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...