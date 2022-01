Armado, repórter invade TV e ameaça dono da emissora por ter contrato rescindido em Peixoto de Azevedo (MT)

(Foto:Reprodução) -O repórter Juvenilson dos Santos Martins, mais conhecido pelo apelido de “Mister Tripa”, teve o contrato de locação de horário na TV Peixoto, afiliada da Rede TV, rescindido pelo diretor proprietário da emissora, Marcos Antonio de Souza, em razão de reiterada quebra de acordo.

Narra o Boletim de Ocorrência Policial, o qual a reportagem deste site teve acesso, que o repórter Tripa, juntamente com seu cinegrafista Thiago Mohr, o “Gasparzinho”, teriam invadido o estúdio da emissora no horário do Jornal Regional e de arma em punho ameaçaram quebrar tudo e tirar a TV do ar. (A informação é de a brnca popular)

Funcionários da emissora teriam vivido momento de medo e apreensão. O empresário Marcos Antonio compareceu a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e registrou o caso para as providências cabíveis. Tripa teria ficado furioso depois que seu contrato foi rescindido pela direção da emissora.

Marcos Antonio relatou a reportagem que foi obrigado a rescindir o contrato com o repórter Tripa porque ele teria sido negligente e descumprido reiteradamente as clausulas do avençado. Além de manchar o nome da empresa perante a sociedade devido a sua atuação celerada e sem critério nas redes sociais, Tripa se apresentava como sendo repórter da TV Peixoto, quando apenas alugava 1h30min em sua grade, sendo responsável pelo conteúdo das matérias veiculadas.

Ainda assim, segundo Marcos Antonio, a emissora enfrenta mais de 11 processos na justiça em razão de material de conteúdo duvidoso produzido pelo Mister Tripa. O jornalista também não cumpriu com o dever de cuidar da manutenção dos equipamentos da emissora, foi relapso com a limpeza do prédio e deixou várias contas de água e de energia sem pagar. “Por essa uma 1h30min, ele ficou responsável por tudo, funcionários, energia, água, manutenção dos equipamentos, limpeza da televisão etc.”, afirmou Marcos Antonio

De acordo com o empresário que atua há 32 anos em Peixoto de Azevedo, o repórter Tripa sempre ia armado para a emissora, às vezes bêbado e não raro levava mulheres na televisão.

“Confiei na pessoa errada. Nossa empresa é uma empresa de família. É a segunda vez que dou chance ao Tripa. O contrato dele era de 24 meses, mas em menos de um ano ele destruiu a televisão. Gastei R$ 15 mil com técnico para arrumar tudo, a emissora ficou uma semana fora do ar. Além de despesa para arrumar e limpar tudo porque a televisão estava um lixo”, lamenta Marcos, ressaltando que Tripa não tem responsabilidade e nem compromisso com nada.

Histórico

No dia 12 de agosto de 2021, o repórter Tripa foi detido pela Polícia Militar em uma lanchonete da cidade, onde estava de posse de uma pistola municiada. Levado a Delegacia de Polícia, pagou fiança e foi liberado. O processo tramita na justiça criminal.

No final de julho de 2021, Tripa foi expulso de uma reunião de produtores rurais em Novo Mundo.

Já no dia 09 de agosto, o repórter foi expulso de uma manifestação organizada por mulheres na Câmara de Vereadores. Tripa precisou de proteção policial para deixar o local.

Por último, foi condenado pela justiça eleitoral ao pagamento de multa de R$ 90 mil pela prática de disseminação de fake news e reiterado descumprimento de ordem judicial.

