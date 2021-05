Homem é preso por tráfico de drogas em área de garimpo em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem identificado como Bruno Gomes dos Reis, de 21 anos, foi capturado no domingo (16) por uma Guarnição do 106° Posto de Policiamento Destacado (PPD) de Crepurizinho. Ele portava um embrulho com cerca de 70 gramas de maconha.

