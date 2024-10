Homem é preso por vender filho de 11 meses para fazer apostas online

Mãe da criança chora ao reencontrar o filho (Foto: Divulgação/Polrestro Tangerang Kota)

Os compradores são suspeitos de terem ligação com rede de tráfico de pessoas.

Nesta terça-feira (08), um homem de 36 anos foi preso na Indonésia após vender seu próprio filho de 11 meses por R$ 5 mil. O caso aconteceu em Tangerang, no oeste de Jacarta, capital da Indonésia, e segundo as autoridades, a motivação do suspeito foi conseguir mais dinheiro para apostar em jogos de azar e comprar objetos pessoais. As autoridades locais conseguiram recuperar o bebê, e prender os compradores da criança, que segundo informações da imprensa local, tem ligação com redes de tráficos de pessoas.

Segundo o portal Kompas, a denúncia do crime chegou até a polícia através da mãe da criança, que descobriu o que havia acontecido após chegar em casa do trabalho e não achar o filho.

Filho vendido

“Ela pressionou o pai da criança a falar onde seu filho estava, até que ele finalmente confessou que havia vendido a criança. Então ela o levou para fazer um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia da cidade de Tangerang”, explicou Zain Dwi Nugroho, chefe da polícia de Tangerang.

Em seu depoimento à polícia, o pai disse que teria vendido a criança para arcar com suas dívidas financeiras, contudo, no inquérito constava que ele usou o dinheiro para fazer apostas online.

A Comissão Indonésia de Proteção à Criança (KPAI) condenou o incidente.

