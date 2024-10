Maranhense ganha concurso na Itália

(Foto: divulgação) – Morando há quase duas décadas no país, a psico-oncologista Ana Rosa dedicou o título aos profissionais da saúde e aos pacientes

Brasileira de Carolina (MA), Ana Rosa Ramos faz sucesso na Itália. A ítalo-brasileira venceu no mês de setembro o concurso “La Perla d’Itália”, na categoria Gold, de 46 a 59 anos.

Antes disso, em março deste ano, Ana Rosa venceu a etapa regional do Piemonte, em Rivoli (Itália), num evento de moda – o Fashion Party, onde concorreu ao título de “cast miss Pérola da região do Piemonte”.

“Dediquei este desfile aos profissionais que atuam na oncologia e a todos os pacientes oncológicos. Devemos lutar sempre porque todos nós somos pérolas especiais. A esperança é a última que morre”, afirma ela na ocasião.

Na competição, dividida em faixas etárias, ela se destacou e venceu na categoria 50 anos, como “Pérola do Piemonte”. “Participei por diversão”, disse Ana Rosa. “Foi a primeira vez que participei de um concurso”, explica.

Ana Rosa é psico-oncologista e psicoterapeuta da Gestalt e já realizou muitos projetos com pacientes com câncer pela Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt) e segue grupos de autoajuda mútua. É especializada em psicoterapia da Gestalt pelo IBGT de Turim.

O concurso

O “La Perla d’Itália” nasceu em plena pandemia da Covid-19, da ideia de Francesca Maroni que, já tendo sido agente de outros concursos, pretendia criar um concurso diferente, cujos participantes fossem enriquecidos com pequenos trabalhos artísticos. Nesse concurso, como em todas as outras competições, para participar fisicamente é obrigado a pagar apenas os serviços utilizados no local que o acolhe (como se fosse miniférias: refeições/hotel). A comissão organizadora, para compensar a despesa, oferece um voucher de férias nas Ilhas Canárias para duas pessoas durante sete noites com desconto de 70% a todos aqueles que utilizam os serviços do local. O voucher também é transferível a terceiros.

O concurso é o primeiro e único concurso que tem como prêmio um trabalho remunerado na área da publicidade/edição/tv/cinema com uma remuneração nominal de 3 mil euros para o primeiro lugar em cada categoria, que ocorre no mês de setembro, muita visibilidade na web/redes sociais, revista e na ficção “La Perla d’Italia” dirigida por Alessandro Ingrà. Todos os participantes são incluídos na criação da ficção e nas próprias produções cinematográficas, fazendo uma figuração especial, além de receber um primeiro ensino de cinema gratuito.

O “La Perla d’Itália” é a única competição onde pessoas com deficiência competem com pessoas saudáveis ao mesmo nível e com igualdade de oportunidades, porque a capacidade de entusiasmar está em cada um: todos iguais, mas maravilhosamente diferentes.

O concurso procura oferecer um pequeno pontapé inicial para fortalecer a autoestima e a tenacidade na concretização de objetivos. Na prática, implementar um estilo de vida saudável e preparatório para o sucesso. Depois, graças a um CV mínimo na área artística, poderá estar preparado para desafios mais importantes.

Palestras no Brasil

Com objetivo de apresentar sua experiência na área da psico-oncologia desenvolvida na área de saúde na Itália, Ana Rosa Ferreira Ramos esteve recentemente no Brasil ministrando cursos e palestras onde ressaltou a importância de se discutir o papel da psico-oncologia e do profissional psicólogo que atua à frente dessa grande batalha, que é a luta contra o câncer.

“Treinar e capacitar os profissionais divulgando os viveres e saberes acerca da psico-oncologia é uma ferramenta importante e necessária na atualidade, tendo em vista que esta é uma área nova no Brasil. Os profissionais que lidam com pacientes oncológicos precisam aprimorar os conhecimentos e conceitos sobre a psico-oncologia, bem como as formas de atuação, em especial, na fase de cuidados paliativos”, ressalta Ana Rosa.

A profissional diz que para ela foi uma enorme satisfação poder voltar ao seu país de origem e compartilhar com profissionais brasileiros as técnicas e as formas de lidar com os pacientes com câncer. Ela explica que a Europa se encontra em um estágio à frente do Brasil nessa questão e que é preciso avançar na busca de uma melhor qualidade de vida dos pacientes oncológicos.

Ainda segundo a psico-oncologista, na Itália “o paciente tem prioridade na realização dos exames, nas cirurgias e nas terapias e o paciente é monitorado constantemente. No que se refere ao Brasil, observou que há certa lentidão e que as pessoas recorrem a pedidos de ajuda financeira pelas redes sociais sem saber se o hospital poderá operar o paciente em tempo hábil”. Ana Rosa destaca ainda a grande fé dos pacientes no Brasil e que muitas pessoas querem ser ouvidas. “Montamos uma equipe multidisciplinar e estamos disponíveis para atender e orientar tanto os pacientes quanto seus familiares ou profissionais”, explica.

O acompanhamento psicológico é fundamental para que o paciente se adapte à sua nova realidade e mantenha o bem-estar mental durante o enfrentamento da doença, permitindo uma melhor convivência com a patologia e possibilitando com que o paciente descubra meios e alternativas que torne a situação menos sofrida ou traumática.

“As pessoas não devem desanimar, eu sempre digo isso. Tenho acompanhado homens e mulheres doentes e pacientes com câncer em geral que viram seus corpos mudarem por causa da doença. Acompanho também as famílias dos doentes. Eu sempre digo a eles que devem fazer como eu fiz. Para mim é um desafio usar salto e desfilar em uma passarela. Nunca imaginava desfilar em uma passarela e muito menos aos 52 anos. É um grande desafio usar salto. Eu não conseguia mais usar devido à minha condição física. Os pacientes me chamam de fada e de anjo. Eu procuro dar força aos doentes e, às vezes, levar força e fé onde não há”, conclui.

