Ufopa abre inscrições para minicursos de férias; saiba como participar

(Foto:Divulgação) – Serão seis minicursos, que devem ser realizados no período de 20 a 24 de janeiro

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu inscrições para o primeiro Curso de Férias em Ciência de Dados. Serão seis minicursos, que devem ser realizados no período de 20 a 24 de janeiro, com carga horária de 8 horas por curso.

De acordo com os coordenadores dos laboratórios de Modelagem Computacional (LabMC) e Inteligência Computacional (LabIC), cada participante poderá se inscrever em até 3 minicursos.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de janeiro e será cobrada uma taxa no valor de R$ 15. Podem participar todos os alunos regularmente matriculados na Ufopa.

Serviço:

Curso de Férias em Ciência de Dados – Ufopa

Data: 20 a 24 de janeiro

Inscrições: Até o dia 15 de janeiro pelo site do evento

Taxa de inscrição: R$ 15

Por:Redação Integrada

