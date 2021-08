No Pará 72 municípios não registram crimes violentos há 30 dias

72 municípios paraenses não registram crimes violentos há 30 dias (Pedro Guerreiro / Foto:Reprodução Agência Pará)

Um dos destaques é Piçarra, no Sudeste do Pará, que vive há mais de um ano sem crimes violentos letais e intencionais (CVLI)

A Secretaria de Estado e Segurança Pública (SEGUP) divulgou nesta terça-feira (10) dados sobre o registro de crimes violentos no Pará e, nos últimos 30 dias, 72 municípios não têm notificação desta natureza.

Há outros municípios que estão há mais tempo registrando queda na criminalidade, um dos destaques é Piçarra, no Sudeste do Pará, que vive há mais de um ano sem crimes violentos letais e intencionais (CVLI).

De acordo com as informações publicadas no Agência Pará, o secretário da Segup, Ualame Machado, explica que o órgão monitora diariamente os dados estatísticos e de criminalidade em todo o Estado, tanto para acompanhar a realidade de cada região, quanto para efeito operacional, contribuindo para o planejamento das ações de policiamento e operações, e aponta que esses dados são muito positivos para o Estado, visto que: “temos a satisfação agora de estarmos com metade dos municípios do Pará sem qualquer crime violento letal intencional. Há municípios com mais de 500 dias, e outros que entraram agora na lista.

É importante ressaltar também que há municípios grandes e outros com o histórico de violência. Esses dados nos fazem acreditar que estamos no caminho correto na atuação. Mas, claro, há outros municípios que apresentam os crimes, e que nós possamos reforçar a segurança nesses locais”,”

Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) englobam: homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os números atestam que metade dos 144 municípios paraenses. Os dados foram consolidados nesta terça-feira (10) por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) da Segup, responsável por acompanhar os índices da criminalidade em todo o Estado. Os dados compreendem o período de 29 de fevereiro de 2020 a 8 de agosto de 2021.

Na listagem, há municípios entre 32 a 519 dias sem registrar CVLI

Há municípios que estão há mais de 30 dias sem registro de crimes. Nas últimas 10 colocações da lista com 72 municípios estão: 72º – Santa Maria das Barreiras (32 dias) ;71º – Paragominas (33 dias); 70º – Terra Alta (34 dias); 69º – Bujaru (34 dias); 68º – Baião (35 dias); 67º – Conceição do Araguaia (35 dias); 66º – Bonito (36 dias); 65º – Curralinho (36 dias); 64º – Dom Eliseu (37 dias); 63º – Abel Figueiredo (37 dias) e 62º – Breves (38 dias). A primeira colocação está com Piçarra, no Sudeste do Pará, que não registra crime violento desde 29 de fevereiro do ano passado.

(Com informações da Agência Pará)

