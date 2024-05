Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 14 anos desde os 7, no Marajó

Elias Pantoja Gomes foi preso em sua residência | Foto: Divulgação/PCPA

A apuração do caso ocorreu após a vítima relatar os crimes praticados pelo tio durante conversas na Escola Osvaldo Brabo de Carvalho, no Distrito de São Miguel do Pracuúba.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Policia de Muaná, cumpriu mandado de prisão preventiva no Distrito de São Miguel do Pracuúba, nesta quinta-feira (16), contra Elias Pantoja Gomes, investigado por estuprar a própria sobrinha, hoje com 14 anos.

A apuração do caso ocorreu após a vítima relatar os crimes praticados pelo tio durante conversas na Escola Osvaldo Brabo de Carvalho, onde foi atendida por equipe técnica, que encaminhou Relatório Circunstanciado à Delegacia de Polícia.

Na delegacia, a jovem foi ouvida pelas autoridades, onde detalhou os diversos crimes sofridos ao longo de anos. Segundo depoimento, ela foi abusada sexualmente diversas vezes pelo investigado desde que tinha sete anos de idade. Ainda em depoimento, ela disse que o suspeito passou a fazer toques indesejados por partes íntimas do seu corpo, como nádegas, seios e vagina. Os atos se repetiram por diversas vezes, sempre quando os dois ficavam a sós, tanto na residência de Elias como na sua.

Primeira relação sexual não consentida

Ela relatou, ainda, que, quando tinha por volta de 10 anos, na casa do tio e vizinho, ele chegou a introduzir o pênis em sua vagina, mantendo relações sexuais não consentidas com a jovem. O último ocorrido, segundo a vítima, foi em janeiro de 2024, nas águas de um rio.

Trauma

Ao longo da investigação foram ouvidas outras testemunhas que confirmaram a versão da adolescente, relevante o estado de pânico e trauma da vítima ao falar sobre os crimes cometidos contra ela.

Exames constatam vestígios

A jovem foi submetida a exame sexológico no Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves, onde foi constatada a presença de “vestígios antigos de conjunção carnal” e “hímen com 1 ruptura completa cicatrizada em quadrante posterior direito”. O acusado, que durante depoimento ficou calado, está à disposição da justiça.

Maio Laranja

A prisão faz parte de um conjunto de medidas pensadas em meio à campanha do Maio Laranja – período que tem como objetivo enfrentar e prevenir o abuso de forma mais acentuada a violência sexual contra crianças e adolescentes, confirme informado pelo delegado Felipe Mendonça.

