Homem acusado de matar patrão em região garimpeira de Itaituba é absolvido por legítima defesa

(Foto: Reprodução)- O caso ocorreu em junho de 2022. Nilton Nascimento, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de seu veículo, que estava em uma ribanceira ao lado da Rodovia Transgarimpeira, após um desentendimento com dois funcionários.

Após mais de dois anos, Marcos Menezes Mendes, acusado de matar e ocultar o corpo de seu patrão, Nilton da Silva Nascimento, conhecido como Niltinho, de 49 anos, foi absolvido da acusação de homicídio qualificado. A defesa, conduzida pelo advogado Davi de Paula Leite, comprovou que o réu agiu em legítima defesa.

Marcos Menezes foi considerado culpado pelo crime de ocultação de cadáver, recebendo a pena de um ano de reclusão. Entretanto, como Marcos estava sob prisão preventiva desde 11 de agosto de 2022, o tempo já cumprido foi superior à pena aplicada.

Relembre o caso

Em 21 de junho de 2022, por volta das 13h10, Nilton da Silva Nascimento, natural de Guaíra (PR), foi encontrado morto dentro de seu veículo, que estava em uma ribanceira ao lado da Rodovia Transgarimpeira, cerca de 85 quilômetros do Distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Nilton havia desaparecido na madrugada do dia 19, por volta das 2h, após um desentendimento com dois de seus funcionários, identificados como Marcos e Neguinho. Eles estavam no interior de seu carro, um Pajero TR4 branco, que trafegava no ramal do km 90. De acordo com o filho da vítima, os dois homens trabalhavam como empreiteiros em uma propriedade rural, realizando um serviço de construção.

Dentro do veículo também estava uma mulher, identificada como Vitória Maria Araújo da Silva, funcionária de uma boate no garimpo Vila Nova. Vitória relatou aos policiais que, durante a briga, viu a vítima dar uma garrafada na cabeça de um dos funcionários, que revidou desferindo uma facada no pescoço de Nilton. Logo depois, Niltinho foi colocado no banco traseiro do carro, e um dos suspeitos dirigiu até o garimpo Vila Nova, onde deixou a mulher e seguiu para outro local.

