Vai ter Copa do Mundo no Brasil, mas Belém fica de fora mais uma vez

O Brasil vai sediar a décima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino que irá acontecer no ano de 2027. Com isso, na última quinta-feira (16), foram escolhidas os estádios onde serão disputados os jogos do mundial.

Mais uma vez, um grande palco do futebol brasileiro irá ficar de fora de um torneio mundial. O Mangueirão, recém-inaugurado, não foi escolhido para ser palco de jogos.

A decisão vai contra o que é afirmado pelos governantes do Estado, de que o Pará está na rota dos grandes eventos. Embora tenha sido escolhido como sede da COP 30, em 2026, a Copa do Mundo de Futebol Feminino seria um grande evento do ponto de vista esportivo para a região.

Veja os estádios escolhidos:

Beira-Rio (Porto Alegre)

Arena Corinthians (São Paulo)

Maracanã (Rio de Janeiro)

Mineirão (Belo Horizonte)

Fonte Nova (Salvador)

Arena Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena da Amazônia (Manaus)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Mané Garrincha (Brasília)

Assim como em 2014, quando a Copa do Mundo foi sediada aqui no Brasil, o Estado do Pará “perdeu” para Amazonas e Brasília, e não foi sede da competição. O ocorrido causou grande tristeza entre os paraenses, que alimentavam a esperança de Belém ser sede pela força dos clubes que aqui habitam, sobretudo Remo e Paysandu.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/05/2024/15:56:45

