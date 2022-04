Carro cai em ponte na BR230 em Altamira

Carro envolvido no acidente e vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiro/Foto: Plantão 24Horas News

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (17), por volta das 17:30 na BR230 perímetro urbano de Altamira, no sudoeste do Pará.

O condutor estava sozinho no veículo na hora do acidente, segundo informações repassadas por populares, o motorista teria caído embaixo da ponte após perder o controle ao desviar de um buraco na pista. (As informações são do Plantão 24Horas News).

Ainda de acordo com as informações repassadas, o homem trafegava do bairro Cidade Nova sentido mutirão.

O carro ficou com os pneus para cima, apesar da gravidade do acidente o condutor teve apenas escoriações leves.

Ele foi socorrido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros do 9º grupamento de bombeiro Militar do Pará, e por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência, e em seguida encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, onde passou pelas primeiras avaliações médicas.

O nome da vítima não foi divulgado.

