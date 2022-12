Homem é morto a machadadas durante bebedeira em Goianésia do Pará

Dilson Marçal Barros e Francisco Alencar Venâncio foram presos suspeitos de matar na madrugada do último domingo (4), o trabalhador rural Erinaldo de Jesus Costa, em Goianésia do Pará.

A equipe de investigadores da Polícia Civil, teve conhecimento por meio da Polícia Militar que um homem foi morto a machadas no Km 10 da Vicinal Santa Paula. A vítima conhecida na localidade como “Cowboy” foi encontrada sem vida dentro de uma casa e ao lado do corpo um machado.

Ao ouvir testemunhas, os policiais chegaram aos dois suspeitos. Inicialmente a investigação apontou que os três passaram horas ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo ao local do crime, e após o assassinato a dupla fugiu.

Francisco Venâncio foi preso na mesma vicinal onde teria ocorrido o crime. Ao receber voz de prisão atribuiu a morte ao companheiro Dilson.

Dilson foi localizado no Hospital Municipal de Goianésia. Questionado sobre a autoria do homicídio, ele jogou a culpa em Francisco. Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia e autuados em flagrante.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para remover o cadáver e proceder com a perícia no local. (Com informações do Correio de Carajás/Foto: Divulgação).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022/17:15:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...