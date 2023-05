Procurado pela família há três dias, estudante indígena da UFPA é encontrado em Brasília

O estudante indígena Clailson Wanawa cursa educação física na UFPA e é integrante da APYEUFPA (Foto:Reprodução/redes sociais/Facebook/Página APYEUFPA).

Clailson Wanawa estava desaparecido desde o dia 26 de maio deste ano, quando foi visto pela última vez em uma festa da universidade

O estudante indígena Clailson Wanawa, 21 anos, que estava desaparecido desde o último dia 26 de maio, quando foi visto pela última vez em uma festa na Universidade Federal do Pará (UFPA), foi encontrado em Brasília (DF), segundo informaram familiares do jovem à reportagem de O Liberal.

O tio de Clailson, Izaque Txekewe Erayhe, que liderou as buscas pelo estudante na internet, disse que conversou com o jovem na noite desta segunda-feira (29), que contou que esqueceu de avisar a família que iria fazer a viagem.

O familiar de Claison disse que foi informado que o jovem estava hospedado em um hotel da capital federal. Ao ligar para o estabelecimento, o tio confirmou a informação com um atendente e conseguiu falar com o jovem. “Falei com ele, ele disse que está bem, que viajou e esqueceu de avisar os familiares.

Ele continua lá, em Brasília. Contou que foi participar de um encontro de indígenas com o presidente da Funai [Fundação Nacional dos Povos Indígenas]”, disse o tio.

O caso circula nas redes sociais desde o final de semana e chegou a ser registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil. Clailson estuda na UFPA e faz parte da Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (APYEUFPA). Ele reside no bairro do Guamá, onde convive com cinco familiares, entre eles, o tio Izaque Erayhe. Nesta segunda-feira (29), a família de Clailson esteve na universidade para conversar com o reitor da instituição, Emmanuel Tourinho.

Nas redes sociais, a APYEUFPA promoveu uma campanha para tentar encontrá-lo. Em uma publicação na internet, a associação informou que “os familiares já acionaram a Polícia, mas as providências serão tomadas apenas na segunda-feira”, no caso, neste dia 29 de maio.

