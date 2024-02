Hospital Regional, em Santarém, seleciona fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional

Hospital Regional de Santarém – (foto>Divulgação/Reprodução)



Profissionais interessados devem enviar currículos por e-mail. HRBA é referência em média e alta complexidade no oeste do Pará

Referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 29 municípios do oeste paraense, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, divulgou a abertura de seleção para os cargos de fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. São disponibilizadas três vagas para terapeuta ocupacional e mais quatro para fonoaudiólogos. Os interessados em participar do processo de seleção, para contratação imediata, devem enviar currículo com o título da vaga desejada para o e-mail institucional rh@hrba.institutomaissaude. org.br. Fonoaudiólogo – Para se candidatar à vaga de fonoaudiólogo, é necessário ter ensino superior completo na área e registro no conselho da classe ativo. Experiência na função e especialização na área são pontos desejáveis. Entre as principais funções do profissional na unidade, estão: diagnosticar distúrbios de audição e da fala e ainda, desenvolver programas preventivos e ações corretivas tratando as funções estomatognáticas e da comunicação oral e escrita; aplicar técnicas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes internados; e realizar testes específicos de audição, para o diagnóstico precoce da deficiência auditiva e estimulação precoce em bebês prematuros, durante o período de internação. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, o regime de contratação é CLT e o salário base é de R$ 3.827,08, mais benefícios. Terapeuta ocupacional – Para se candidatar à vaga, é necessário ter ensino superior completo na área e registro no conselho da classe ativo. Experiência de pelo menos dois anos na função e especialização na área são pontos desejáveis. Entre as principais funções do profissional na unidade, estão: elaborar e desenvolver os planos de atividades diárias, baseando-se nas necessidades diagnosticadas; planejar e desenvolver a prevenção, promoção à saúde, reabilitação de pacientes portadores de transtornos, deficiências físicas e psíquicas; e realizar relatórios dos casos avaliados para planejamento, tratamento e acompanhamento. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, o regime de contratação é CLT e o salário base é de R$ 3.101,95, mais benefícios. Sobre o HRBA – Localizado no oeste do Pará, o HRBA presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém. Sobre o Mais Saúde – O Instituto Mais Saúde é uma Organização Social sem fins lucrativos, que exerce a gestão compartilhada da saúde em conjunto ao Poder Público. A missão do ISMS é realizar a gestão de unidades de saúde com qualidade, economicidade e humanização, prezando por valores como ética, respeito, responsabilidade, transparência, superação, sustentabilidade e eficiência.

Fonte: HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/07:16:46

