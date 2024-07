Homem é preso suspeito de usufruir de benefícios sociais de idosas do Marajó

Homem é preso por apropriação de proventos de idosos. — Foto: Lilian Guedes (PC)

Uma das vítimas foi encontrada em condições degradantes e desumanas. Segundo a investigação, somente neste ano, o homem teria se apropriado de aproximadamente R$ 20 mil das vítimas.

Uma operação da Polícia Civil levou à prisão um homem que aplicava golpes em duas idosas para usufruir dos benefícios sociais das vítimas, em Belém. O caso foi divulgado nesta sexta-feira (5).

A operação iniciou após o resgate de uma das vítimas em Cachoeira do Arari, arquipélago do Marajó, que vivia em condições desumanas. A Polícia apurou que a vítima não tinha acesso ao seu benefício social há anos

Segundo os agentes, a idosa tinha direito à pensão por morte, mas só recebia os valores de forma esporádica e muito abaixo do total.

Com o investigado, foram encontrados um celular, cartões das idosas, documentos de identificação e previdenciários, e estima-se que ele tenha se apropriado de quase R$ 20 mil , por meio de empréstimos em nome das vítimas só este ano.

“Os elementos apreendidos contribuirão para o esclarecimento final da investigação. O suspeito, após ter sido detido, encontra-se à disposição do Poder Judiciário”, pontuou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Homem prometia ajuda às vitimas

Segundo as investigações, a idosa encontrada em Cachoeira do Arari teve o seu primeiro contato com o homem em uma agência bancária, quando ele a abordou com promessa de ajuda.

O homem foi indiciado por apropriação de rendimentos de idosos, que configura crime previsto no Estatuto do Idoso, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Ele segue à disposição da justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

