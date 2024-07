Pescador é confundido com capivara e morre com tiro na cabeça, no Pará

Pescador é morto com tiro de espingarda após ser confundido com capivara — Foto: Portal Pebão

Vítima pescava às margens do Rio Parauapebas quando foi confundido com o animal e morto com tiro de espingarda.

Uma história inusitada terminou em tragédia no interior do Pará. Um pescador morreu com um tiro na cabeça após ser confundido com uma capivara por um caçador, na comunidade Vila Cedere 1, em Parauapebas, sudeste do estado. O caso ocorreu enquanto a vítima pescava às margens do rio Parauapebas, na quarta-feira (4).

Segundo as investigações iniciais, a vítima, identificada como Silvano Pereira dos Santos, de 58 anos, saiu de casa nas primeiras horas da manhã para pescar, prática comum na região para o sustento das famílias locais. Por volta das 12h, ele foi encontrado já sem vida.

O caçador foi ouvido pela Polícia Militar e Polícia Civil, e alegou que confundiu a vítima com o animal e disparou de forma acidental com uma espingarda. No entanto, as autoridades investigam o caso para confirmar a veracidade do depoimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o autor dos disparos foi preso em flagrante por homicídio culposo e será apresentado à Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...