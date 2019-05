Homem é preso transportando ilegalmente mais de 8 toneladas de pirarucu e carne de jacaré

Após o pagamento da fiança de dez salários mínimos, José de Carvalho foi liberado. A carga apreendida deve ser doada.

O produto apreendido estava acondicionado em um caminhão baú que foi levado para delegacia — Foto: Bena Santana/94 FM

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por crime ambiental contra a fauna. Com ele foram encontrados 6 mil quilos de pirarucu salgado, 2,5 mil quilos de carne de jacaré e 300 sacos de Castanha do Pará acondicionados em um caminhão baú trazido em uma embarcação de Manaus, estado do Amazonas. A apreensão foi feita na madrugada desta terça-feira (21), em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo a polícia, José Alexandre Corrêa de Carvalho, comandante da embarcação, não tinha a declaração da carga, nem a origem do produto, sendo assim o transporte considerado ilegal.

Na embarcação estavam mais sete pessoas, mas como José era o comandante da embarcação apenas ele foi levado à delegacia de Polícia Civil. Foi arbitrada a fiança de dez salários mínimos, José pagou e em seguida foi liberado.

“A abordagem foi feita aqui próximo a Santarém, razão pela qual foi lavrado procedimento policial aqui. O proprietário se reservou ao direito de só falar em juízo, então foi consignado no alto e o procedimento será encaminhado ao juiz local para avaliação. Segundo o monitoramento, ele vinha do Amazonas e tinha como destino o município de Belém”, explicou o delegado Jaime Paixão.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...